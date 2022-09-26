Офіс президента та МЗС зібрали іноземних дипломатів, щоб розповісти про створення міжнародного трибуналу

Про це розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас у себе в twitter.

"Дипломати у Києві були проінформовані Офісом президента та МЗС України про підготовку України до створення міжнародного трибуналу у справі про агресію. Не можна втрачати жодної хвилини, щоб почати працювати над конкретними планами!", - йдеться у повідомлення Маасікаса.

Станом на 6 серпня було відомо, що трибунал з військової агресії Путіна проти України буде створено протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проєкт його устрою.

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