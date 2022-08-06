Про це віце-президент ПАРЄ Олександр Мережко заявив в ефірі програми "Повітря" на каналі "Ходорківський Live", інформує телеграм-канал ЧТД.

Разом із Путіним, на лаві підсудних опиняться Шойгу, Патрушев, Медведєв та інші члени Ради безпеки Росії, які 21 лютого під прицілами телекамер схвалили напад на Україну, зазначив парламентар.

"Путинський" трибунал може бути влаштований так само, як і Нюрнберзький, який засудив злочини нацистів, тобто буде створено спеціальний договір, до якого приєднається більшість країн світу. Або він може бути створений на базі ООН чи ЄС, саме зараз країни розробляють конкретну модель.

Засудити Путіна та його поплічників буде навіть простіше, ніж гітлерівців, сподівається Мережко: адже їм буде інкриміновано лише один злочин, доказів якого вистачить.

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