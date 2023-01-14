Про це Бушман сказав в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine.

"Є багато країн в Африці, які кажуть: якщо тут щось трапиться, то Міжнародний кримінальний суд підійде; але щойно станеться в Європі, ви хочете спеціальний трибунал", - сказав він.

На думку міністра юстиції Німеччини, створення спецтрибуналу при ООН може підірвати визнання Міжнародного кримінального суду (Гаага), який він вважає "історичним досягненням".

За його словами, позицію федерального уряду щодо створення трибуналу ще не визначено.

"Важливо, щоб ми проводили ці обговорення в тісній координації з нашими партнерами та залучали установи, які вже проводять розслідування", - додав він.

Відомо, що Марк Бушман став міністром юстиції у грудні 2021 року, коли канцлером Німеччини було обрано лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца.

5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.

2 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває. За словами генпрокурора, також важливим є якнайшвидше створення компенсаційного механізму.

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