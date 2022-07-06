Німецька опозиція вимагає від уряду якнайшвидше передати Україні 200 БТР Fuchs, - ЗМІ

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

"Для української армії йдеться про швидке постачання надійної техніки, яка може бути негайно використана на передовій. Така техніка є в запасах Бундесверу і має бути знята з використання Бундесверу - бронетранспортери Fuchs", - йдеться в проєкті резолюції.

У резолюції зазначається, що війна в Україні перебуває в "критичній фазі", й передова військова техніка в Україні може призвести до "серйозних стратегічних наслідків".

ХДС/ХСС також посилається на рішення "світлофорної" коаліції від квітня цього року, в якій вона зобов’язалася постачати Україні важку зброю.

Водночас генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Зорн заявив, що таке рішення буде непросто втілити у життя. Хоча німецька армія і має 825 БТР Fuchs, вони всі мають різні модифікації - від радарних носіїв до медичних автомобілів.

"Нам потрібні ці транспортні засоби. Я наразі не бачу можливості передати їх усі або частину", – заявив Зорн у вівторок.

21 червня Олаф Шольц заявив, що повільні темпи постачання німецької зброї Києву пояснюються необхідністю навчання українських військових. Олаф Шольц не згоден, що Берлін недостатньо допомагає Україні зброєю. Водночас він підкреслив, що ФРН не може передавати Україні зброю в таких обсягах, як це роблять США.

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