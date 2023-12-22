Німецька принцеса Карла фон Гессен виграла 3,5-річну судову тяганину проти McDonald's

Про це пише Bild.

20 грудня під час апеляції у Вищому регіональному суді Мюнхена була досягнута мирова угода між компанією McDonald's в Інгольштадті та 49-річною принцесою Карлою фон Гессен. Вона керувала 4 закладами мережі разом зі своїм колишнім чоловіком принцом Отто фон Гессеном понад 35 років.

Коли принц Отто загинув у ДТП на мотоциклі в травні 2020 року, принцеса Карла, його спадкоємиця, хотіла продовжувати керувати бізнесом, щоб забезпечувати їхніх чотирьох дітей. Але американська компанія зайняла позицію, заперечуючи права принцеси як франчайзі.

Принцеса продовжувала тимчасово керувати ресторанами швидкого харчування, але не весь дохід йшов до її кишені. У середу принцеса зустрілася з юристами McDonald's. Суд мав лише вирішити, чи було законним розірвання контрактів, які спочатку діяли до 2034 року. Але в ході переговорів - за наполяганням судді Аннет Ноймайр - було досягнуто остаточної угоди.

McDonald's виплатить Карлі фон Гессен 11 млн євро до 31 грудня 2023 року, а також платежі з карток клієнтів на суму 3,2 млн євро, які потрапляли на ескроу-рахунок McDonald's та утримувались компанією.

Натомість принцеса повинна передати чотири ресторани в Інгольштадті, включаючи їхній інвентар, до 31 грудня 2023 року.

