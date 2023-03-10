Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно, - Spieg
Дочірня компанія німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn – DB Cargo, що займається вантажними перевезеннями та логістикою, через рік з початку повномасштабного вторгнення РФ припинила безкоштовно доставляти гуманітарні вантажі в Україну
Про це повідомляється в матеріалі Spiegel.
За даними газети, DB Cargo, вочевидь, припинила здійснювати безкоштовні перевезення в Україну з 1 січня. Компанії, які хочуть відправити допомогу в Україну, повинні будуть повністю оплачувати перевезення, що наразі становить до 6000 євро за контейнер.
Джерела в галузі припускають, що причиною є давня суперечка між DB Cargo і міністерством транспорту Німеччини на чолі з Фолькером Віссінгом щодо фінансування перевезень.
Окрім цього, згідно зі звітом, дочірня компанія Deutsche Bahn кілька разів зверталася по державну підтримку, оскільки як акціонерне товариство може отримувати стороннє фінансування в обмеженому обсязі. Лише у 2022 році року DB Cargo витратила близько п'яти мільйонів євро на перевезення гуманітарної допомоги.
Також відомо, що до кінця попереднього року рішення між профільним міністерством і перевізником не було досягнуто, тому донорські організації були поінформовані про "тимчасове призупинення безкоштовних перевезень".
Міністерство транспорту Німеччини у відповідь на запит Spiegel заявило, що "залізничний міст" був ініціативою DB Cargo. "Федеральний уряд дуже вітає цю ініціативу. У федеральному уряді тривають дискусії щодо того, в якій формі і в якому обсязі буде надаватися підтримка залізничному мосту в майбутньому", – зазначили там.
- 5 березня повідомлялося, що Берлін більше зосереджений на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання у постачанні зброї для України, тож уповільнює передачу запчастин для Варшави.
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