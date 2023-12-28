Німецький гурт Leleka випустив альбом колядок Rizdvo
Квартет Leleka презентував альбом різдвяних пісень, до якого музиканти відібрали старовинні та рідкісні колядки, яким надали авторського звучання
Про це повідомляє Amal Berlin.
Берлінський етноджаз квартет Leleka, заснований 8 років тому українкою Вікторіє Лелекою, спільно із київським флейтистом та колекціонером дерев’яних духових інструментів Максимом Бережнюком випустили альбом колядок Rizdvo.
Платівка вже була презентована у багатьох містах Німеччини та в Ліхтенштейні. Для запису альбому в Берлін з України привезли безліч інструменті.
Альбом колядок Rizdvo поєднав українську народну музику з сучасним джазом. Для альбому відібрали старовинні та рідкісні колядки, яким надали авторського звучання. Завершується платівка піснею "Лесина колискова" на слова Лесі Українки.
"Мене цікавили передусім дуже старі різдвяні пісні й також нестандартні. Це і була наша концепція – показати красу, яку ще ніхто не чув або чув зовсім мало. Наприклад, у колядці "Святвечір" йдеться про бджільництво і пасічника. А пісня "Боже" актуальна особливо сьогодні – це розмова з Богом зі словами "Скажи, чому в світі пропала правда і панує лише одна кривда". Ми хотіли показати різні аспекти – не лише позитив і класичне "радуйся, земле", - поділилась вокалістка Вікторія Лелека.
До участі у створенні альбому запросили київського сопілкаря-мультиінструменталіста Максима Бережнюка, учасника гурту стародавньої музики "Хорея Козацька". Він грає на понад 50 дерев’яних духових інструментах, а в колекції має більше сотні. Для запису альбому Rizdvo Бережнюк використав одинадцять: сопілку, денцівку, окарину, телинку, панфлейту, флояру, єврейську арфу, дуду, дудук, валторну та саксонет.
"Писати музику, творити в той час, коли в Україні йде війна – ну от я не могла… Але водночас будь-яка спроба популяризації українського за кордоном – це теж надзвичайно важливо. Тому я зібралася і записала цю платівку. І це було останнє, що зробила, перед тим, як лягла від сильного виснаження до психіатричної лікарні. А зараз цей альбом мене саму лікує", – додала Лелека.
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