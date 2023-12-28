Німецький гурт Leleka випустив альбом колядок Rizdvo

Про це повідомляє Amal Berlin.

Берлінський етноджаз квартет Leleka, заснований 8 років тому українкою Вікторіє Лелекою, спільно із київським флейтистом та колекціонером дерев’яних духових інструментів Максимом Бережнюком випустили альбом колядок Rizdvo.

Платівка вже була презентована у багатьох містах Німеччини та в Ліхтенштейні. Для запису альбому в Берлін з України привезли безліч інструменті.

Альбом колядок Rizdvo поєднав українську народну музику з сучасним джазом. Для альбому відібрали старовинні та рідкісні колядки, яким надали авторського звучання. Завершується платівка піснею "Лесина колискова" на слова Лесі Українки.

"Мене цікавили передусім дуже старі різдвяні пісні й також нестандартні. Це і була наша концепція – показати красу, яку ще ніхто не чув або чув зовсім мало. Наприклад, у колядці "Святвечір" йдеться про бджільництво і пасічника. А пісня "Боже" актуальна особливо сьогодні – це розмова з Богом зі словами "Скажи, чому в світі пропала правда і панує лише одна кривда". Ми хотіли показати різні аспекти – не лише позитив і класичне "радуйся, земле", - поділилась вокалістка Вікторія Лелека.

До участі у створенні альбому запросили київського сопілкаря-мультиінструменталіста Максима Бережнюка, учасника гурту стародавньої музики "Хорея Козацька". Він грає на понад 50 дерев’яних духових інструментах, а в колекції має більше сотні. Для запису альбому Rizdvo Бережнюк використав одинадцять: сопілку, денцівку, окарину, телинку, панфлейту, флояру, єврейську арфу, дуду, дудук, валторну та саксонет.

"Писати музику, творити в той час, коли в Україні йде війна – ну от я не могла… Але водночас будь-яка спроба популяризації українського за кордоном – це теж надзвичайно важливо. Тому я зібралася і записала цю платівку. І це було останнє, що зробила, перед тим, як лягла від сильного виснаження до психіатричної лікарні. А зараз цей альбом мене саму лікує", – додала Лелека.



