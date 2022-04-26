Німецький уряд чітко має сказати: "Ми будемо робити все можливе, щоб Україна стала членом ЄС", — голова комітету з міжнародних справ сейму Литви
Жигімантас Павіліоніс зазначив, що найімовірніше німці скоро також відмовляться від російського газу
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Ми чекаємо рішення німців щодо відмови від російського газу. Вони йдуть литовським шляхом, будують термінали зрідженого газу. Тож, думаю, незабаром вони заявлять про відмову від російського газу", – сказав Павіліоніс.
Також він наголосив, що для України вступ в ЄС та НАТО – це єдиний шанс звільнитись від російських орків.
"А зараз необхідно дати Україні все найкраще, що ми маємо, зокрема зброю, щоб ви захистили свою та нашу свободу", – зазначив Павіліоніс.
- Додамо, прем'єри Латвії, Литви та Естонії закликали НАТО розмістити три боєздатні дивізії у країнах Балтії, щоб захисти себе від агресії РФ
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