Німецький уряд чітко має сказати: "Ми будемо робити все можливе, щоб Україна стала членом ЄС", — голова комітету з міжнародних справ сейму Литви

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Ми чекаємо рішення німців щодо відмови від російського газу. Вони йдуть литовським шляхом, будують термінали зрідженого газу. Тож, думаю, незабаром вони заявлять про відмову від російського газу", – сказав Павіліоніс.



Також він наголосив, що для України вступ в ЄС та НАТО – це єдиний шанс звільнитись від російських орків.

"А зараз необхідно дати Україні все найкраще, що ми маємо, зокрема зброю, щоб ви захистили свою та нашу свободу", – зазначив Павіліоніс.

Додамо, прем'єри Латвії, Литви та Естонії закликали НАТО розмістити три боєздатні дивізії у країнах Балтії, щоб захисти себе від агресії РФ

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