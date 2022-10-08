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OPINION

Нобелівський комітет завжди підтримував тих, кого репресували

Євген Захаров
8 жовтня, 2022 субота
16:10
Погляд Євген Захаров

Вітаючи цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру, не можу не дивуватися недолугій реакції на це в Україні: "лукаве нобелівське братство", як вони могли дати нагороду представникам держав, які на нас напали... І скільки цієї маячні вивалили!

60-річний Олесь Беляцький сидить за ґратами вже вдруге — невтомний і безстрашний воїн, борець з режимом Лукашенка. Міжнародний "Меморіал" та Правозахисний центр "Меморіал" оголошені іноземними агентами, а потім ліквідовані російськими судами.

Але ж пам'ять не можна вбити! І премії Олесю та "Меморіалу" - це насамперед підтримка їх позиції та їх самих. А вони завжди виступали проти війни, наражаючись на кримінальні переслідування, і то не в себе на кухні, а публічно — в антивоєнних та антипутінських пікетах та точних та безкомпромісних заявах. Ми постійно друкуємо на сайті ХПГ тижневі дайджести протестів в Росії проти війни — подивіться!

Вітаю із заслуженою нагородою наш Центр громадянських свобод, чиє народження, зростання, розвиток 15 років проходили перед моїми очима, радий за них!

Мене просто вражає це недолуге сприйняття в Україні вибору Нобелівського комітету цьогорічної премії миру. Нобелівський комітет завжди підтримував тих, кого репресували політичні режими. Згадайте літературну премію Олександру Солженіцину 1974 року, якого за публікацію "Архіпелаг ГУЛАГ" 11 лютого 1974 року позбавили громадянства та виставили з СРСР, премію миру Андрію Сахарову 1975 року, якого цькували та вислали з Москви.

Правозахисники України, Росії та Білорусі завжди були опонентами своїх режимів, правозахисники трьох країн завжди діяли разом, допомагаючи один одному у захисті жертвам порушень прав людини. І Нобелівська премія це засвідчила. Фактично нагороджені правозахисні спільноти трьох країн, які будуть завжди виступати й діяти разом, хто б і що б про це не говорив.

"За вашу і нашу свободу" - ось наше спільне гасло!

Джерело

Про автора: Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи.

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Нобелівська премія миру
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