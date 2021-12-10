Нобелівську премію миру вручили журналістам Дмитру Муратову з Росії та Марії Рессі з Філіппін

Офіційна церемонію відбулась у мерії столиці Норвегії.



Дмитро Муратов - головний редактор російської газети "Новая газета", Марія Ресса - співзасновниця новинного сайту Rappler. Вони отримали винагороду за боротьбу за свободу слова.



Муратов став першим громадянином РФ, нагородженим Нобелівською премією миру. Нобелівський комітет наголосив, що він не відмовився від незалежної політики "Нової газети" попри неодноразові погрози в бік працівників видання та вбивства журналістів у РФ.



Під час церемонії отримання премії Муратов згадав війну Росії та України, зазначивши, що російські політики активно пропагують ідею війни.



"У головах деяких божевільних геополітиків війна між Росією та Україною більше не є чимось неможливим", - сказав Муратов.



Лауреат премії додав, що журналістика в Росії йде "темною дорогою", оскільки понад сотню журналістів, ЗМІ, правозахисників та неурядових організацій затаврували як "іноземних агентів".

Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна, а з економіки - американські науковці Девід Кард, Джошуа Д. Ангріст і Гвідо В. Імбенс.