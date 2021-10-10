Нокаут та 4 нокдауни: відео найкращих моментів бою Ф'юрі проти Вайлдера
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти суботи у Лас-Вегасі (США) у бою за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Ф'юрі вже у третьому раунді відправив Вайлдера у нокдаун.
Американець відповів у четвертому раунді, коли сам двічі вклав британця на настил рингу. У 10-му раунді британець ще раз звалив суперника з ніг, а у наступній трихвилинці ударом у скроню нокаутував Вайлдера.
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- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
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