Нокаут та 4 нокдауни: відео найкращих моментів бою Ф'юрі проти Вайлдера

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти суботи у Лас-Вегасі (США) у бою за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Ф'юрі вже у третьому раунді відправив Вайлдера у нокдаун.

Американець відповів у четвертому раунді, коли сам двічі вклав британця на настил рингу. У 10-му раунді британець ще раз звалив суперника з ніг, а у наступній трихвилинці ударом у скроню нокаутував Вайлдера.



ВІДЕО



Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb