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Головна рецепти Ньокі: що це таке та як цю страву приготувати

Ньокі: що це таке та як цю страву приготувати

8 листопада, 2023 середа
12:00
рецепти Ньоки

Якщо замислитись, то наші українські галушки чи ліниві вареники дуже нагадують ньокі. Ділимось смачним простим рецептом приготування. До складу ньокі може входити хліб, борошно, манна крупа, сир, яйця, шпинат тощо

Ньокі — італійські галушки, тобто маленькі шматочки тіста зазвичай округлої форми, які варять у воді чи бульйоні, а потім подають з різними соусами.

Інгредієнти для ньокі:

  • пів кілограма картоплі 
  • борошно пшеничне - 150 г
  • одна чайна ложка солі (без верху)
  • вершкове масло
  • твердий сир
  • зелень петрушки

Покроковий рецепт приготування ньокі:

  • пів кілограма картоплі запікаємо або відварюємо в мундирах
  • чистимо, не остуджуючи
  • розминаємо у пюре
  • додаємо одну чайну ложку солі без верху 
  • замішуємо тісто
  • отримане тісто ділимо на чотири частини
  • кожну частину розкачуємо в джгут завтовшки в два сантиметри
  • нарізаємо ньокі шириною приблизно два сантиметри
  • робимо в ньокі насічки за допомогою виделки
  • ньокі можна заморозити або відварити свіжими
  • закладаємо ньокки в киплячу воду 
  • варимо у великій кількості підсоленого окропу до спливання
  • викладаємо відварені ньокки в сковороду з розтопленим вершковим маслом
  • злегка обсмажуємо
  • посипаємо тертим сиром
  • додаємо рубану свіжу петрушку
  • знімаємо з вогню 
  • подаємо до столу.

Смачного!

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