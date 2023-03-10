Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS

Про це повідомили на сайті норвезького уряду.

У співпраці зі США Норвегія надасть Україні дві установки протиповітряної оборони NASAMS. Вони прибудуть на додаток до двох вогневих підрозділів, наданих Сполученими Штатами минулої осені. NASAMS мають значно поліпшити здатність України захищати міста і критичну інфраструктуру від російських ракетних атак. Також Норвегія навчатиме український персонал обслуговувати й експлуатувати системи.

"Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе, – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, який відвідав Київ у п'ятницю, 10 березня.

Грам додав, що Норвегія надала значну допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії та робитиме це надалі.

Довідка. Один комплекс NASAMS має три пускові установи, кожна з них містить до шести ракет. NASAMS мають американський радар і можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє Army Recognition. У цих системах найчастіше використовують ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.