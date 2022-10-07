Норвегія направила судно для перевірки підводного газопроводу до Німеччини через побоювання диверсій
Норвегія направила спеціальне судно для інспекції свого газопроводу в Балтійському морі через побоювання можливих диверсій після того, як два трубопроводи Nord Stream пошкодилися через вибухи
Про це повідомляє Reuters.
"Норвегія направила спеціальне судно для перевірки підводного газопроводу до Німеччини через проблеми з безпекою після підозрілого саботажу минулого місяця на двох трубопроводах Nord Stream між Росією та Німеччиною", - йдеться в повідомленні.
Судно Havila Subsea, оснащене дистанційно керованими підводними апаратами, відправили для обстеження трубопроводу Europipe II, який проходить від газового заводу Kaarstoe у Норвегії до терміналу Dornum у Німеччині.
Europipe II є, ймовірно, найважливішим норвезьким газопроводом.
"Серйозне переривання потоку газу до Німеччини може спричинити політичний тиск, який змінить динаміку поточного протистояння з Росією", – вважає старший викладач Королівської військово-морської академії Норвегії Тор Івар Строммен.
Джерело Reuters повідомило, що Норвегія перевіряє критично важливу нафтогазову інфраструктуру, включаючи трубопроводи, на наявність вибухових речовин або спроб диверсій.
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