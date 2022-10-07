English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Норвегія направила судно для перевірки підводного газопроводу до Німеччини через побоювання диверсій

Норвегія направила судно для перевірки підводного газопроводу до Німеччини через побоювання диверсій

7 жовтня, 2022 п'ятниця
15:02
Світ Норвегія

Норвегія направила спеціальне судно для інспекції свого газопроводу в Балтійському морі через побоювання можливих диверсій після того, як два трубопроводи Nord Stream пошкодилися через вибухи

Про це повідомляє Reuters.

"Норвегія направила спеціальне судно для перевірки підводного газопроводу до Німеччини через проблеми з безпекою після підозрілого саботажу минулого місяця на двох трубопроводах Nord Stream між Росією та Німеччиною", - йдеться в повідомленні.

Судно Havila Subsea, оснащене дистанційно керованими підводними апаратами, відправили для обстеження трубопроводу Europipe II, який проходить від газового заводу Kaarstoe у Норвегії до терміналу Dornum у Німеччині.

Europipe II є, ймовірно, найважливішим норвезьким газопроводом.

"Серйозне переривання потоку газу до Німеччини може спричинити політичний тиск, який змінить динаміку поточного протистояння з Росією", – вважає старший викладач Королівської військово-морської академії Норвегії Тор Івар Строммен.

Джерело Reuters повідомило, що Норвегія перевіряє критично важливу нафтогазову інфраструктуру, включаючи трубопроводи, на наявність вибухових речовин або спроб диверсій.

  • У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску
  • 27 вересня стало відомо про відразу три підводні аварії на трубопроводах "Північного потоку" та "Північного потоку - 2". Російський оператор газогонів назвав їх "безпрецедентними", а німецькі фахівці вбачають у їх виникненні диверсії, не виключено, що з боку Росії. Згодом з'явились фото з місця подій.
  • Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря.  
  • Вимірювальні станції у Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2". 
  • Спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукають винних у підривах. Огляд місця злочину, який поліція безпеки провела на газопроводах Nord Stream 1 і 2, завершено, – слідство. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Німеччина
Норвегія
Північний потік
Північний потік-2
Читайте також:
6 жовтня, 2022 четвер
У Херсоні величезна кількість російських військових, щоночі вони переміщують техніку, - журналіст Нікітенко
Світлана Тихановська
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
винищувач
5 жовтня, 2022 середа
Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.22
    Купівля 40.22
    Продаж 41.04
  • EUR
    Купівля 38.97
    Продаж 40.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
7 жовтня
16:12
На фото: кадр з майбутнього мультика про Маріо
Творці мультфільму за мотивами гри "Маріо" показали перший трейлер
16:08
на фото: Верховна рада
Рада ухвалила проєкт Держбюджету на 2023 рік
16:02
OPINION
Андрій Павлишин
Українські правозахисники вперше отримають "Нобеля"
16:00
фейк, фейки
Кремль дозволив держЗМІ визнавати невдачі у війни та інколи казати правду через сумніви у росіян, - Bloomberg
15:47
ЗСУ
ЗСУ деокупували понад 2,4 тис. кв. км Херсонщини
15:45
Олександр Тупицький
Україна вимагає від Австрії видати суддю Тупицького, - ЗМІ
15:37
Книжковий Арсенал
"Література на експорт" від Книжкового Арсеналу: видавці з України долучилися до ярмарку дитячої книги Іспанії
15:25
На фото: кадр з фільму "Назовні"
На кінофестивалі Kharkiv MeetDocs перемогла документалка про життя підлітка
15:22
Мікрочіп
У Нідерландах затримали підозрюваного у продажу мікрочипів до РФ в обхід санкцій
15:07
Михайло Подоляк
Цікаве розуміння слова "мир", - Подоляк про Нобелівську премію
15:06
Ексклюзив
Путін
Якщо ядерний удар. Як Путін та його консерви лякають світ апокаліпсисом
15:03
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
В Україні ліквідували капітана прикордонвійськ ФСБ, - офіцер ЗСУ Штефан
14:50
Ексклюзив
російські війська окупанти
Росіяни активно готуються до оборони Сватового та Кремінної, - речник Східного угруповання військ Череватий
14:48
Ексклюзив
в'язниця
Найстрашніший день полону - це побиття військовополоненого, який не кричав та не благав порятунку, - звільнена волонтерка
14:41
OPINION
Галина Пагутяк
Столітня війна
14:40
холера
Холера знову повертається, - голова ВООЗ
14:40
на фото: статуї моаї
"Збитки неможливо відшкодувати": пожежа на острові Пасхи пошкодила знамениті кам'яні ідоли
14:37
Оновлено
Удар по Запоріжжю 6 жовтня
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 12
14:26
Бронетранспортер
Грузія домовилась про постачання бронетранспортерів натівського зразка з Туреччини
14:11
Верховна Рада
Рада звернулася до світу із закликом створити спецтрибунал для РФ
14:10
російський безпілотник
У Росії на військовому аеродромі під Калугою вибухнув безпілотник
14:01
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі окупанти за добу знищили 28 цивільних об'єктів
13:59
На фото: режисер та актор Руслан Ханумак
"Тому що обі**ався": український актор Ханумак розповів, чому залишається за кордоном
13:55
У Києві для лікарень і садочків розпочали опалювальний сезон, - Кличко
13:51
OPINION
Ігор Гулик
Канібал з виделкою
13:46
На фото Збройні сили України
На тимчасово окупованих територіях рух опору посилюватиметься, - ГУР
13:42
Франція
Захід використовує усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні, - французький Кабмін
13:40
“Нам доводилося постійно адаптуватися та розвивати наше мислення, але ми знайшли спосіб продовжити постачання продукції” - директор з маркетингу компанії "Ferrexpo" Ярославна Блонська
13:27
Агента ФСБ посадили на 15 років
Збирав дані про озброєння й розміщення українських військ: на Одещині агента ФСБ посадили на 15 років
13:24
На фото: музиканту британського гурту John
Британський гурт відмовився виступати на організованому росіянами фестивалі у Сербії: їх переконала українка
13:16
Верховна Рада
Рада прийняла закон про військовий облік для жінок за бажанням
13:14
Путін Ердоган
Ердоган знову говорив із Путіним щодо війни в України
13:05
Ексклюзив
Економіка Росії
Мобілізація – один з чинників початку відмирання економіки Росії, - консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус
13:03
прапор України
ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині
13:00
затримання угруповання, яким керував Ілля Кива
Підробляли також наркоторгівлею: У Києві знешкодили угруповання, яким із РФ керував Кива
13:00
Путін
Людина з близького оточення Путіна прямо висловлювала свою незгоду з його діями щодо війни в Україні, - WP
12:35
ЗСУ
ЗСУ показали знищений ними штаб окупантів на Херсонщині
12:32
OPINION
Богдан Данилишин
Експорт товарів у вересні вперше після початку війни перевищив $4 млрд. Тижневий економічний огляд
12:26
На фото: постер з лауреатами Нобелівської премії миру
Нобелівську премію миру отримали опозиціонер з Білорусі та правозахисні організації з України та РФ
12:23
ЗСУ
ВМС за добу знищили понад 60 окупантів, 5 танків, кілька гаубиць, самохідну гармату та машини армії РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV