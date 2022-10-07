Про це повідомляє Reuters.

"Норвегія направила спеціальне судно для перевірки підводного газопроводу до Німеччини через проблеми з безпекою після підозрілого саботажу минулого місяця на двох трубопроводах Nord Stream між Росією та Німеччиною", - йдеться в повідомленні.

Судно Havila Subsea, оснащене дистанційно керованими підводними апаратами, відправили для обстеження трубопроводу Europipe II, який проходить від газового заводу Kaarstoe у Норвегії до терміналу Dornum у Німеччині.

Europipe II є, ймовірно, найважливішим норвезьким газопроводом.

"Серйозне переривання потоку газу до Німеччини може спричинити політичний тиск, який змінить динаміку поточного протистояння з Росією", – вважає старший викладач Королівської військово-морської академії Норвегії Тор Івар Строммен.

Джерело Reuters повідомило, що Норвегія перевіряє критично важливу нафтогазову інфраструктуру, включаючи трубопроводи, на наявність вибухових речовин або спроб диверсій.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня стало відомо про відразу три підводні аварії на трубопроводах "Північного потоку" та "Північного потоку - 2". Російський оператор газогонів назвав їх "безпрецедентними", а німецькі фахівці вбачають у їх виникненні диверсії, не виключено, що з боку Росії. Згодом з'явились фото з місця подій.

Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря.

Вимірювальні станції у Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2".

Спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукають винних у підривах. Огляд місця злочину, який поліція безпеки провела на газопроводах Nord Stream 1 і 2, завершено, – слідство.

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