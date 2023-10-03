Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Влада Норвегії в понеділок запровадила санкції, які здебільшого відповідають 11-му пакету антиросійських заходів ЄС, який було запроваджено ще 23 червня
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Норвегії.
"Новий раунд санкцій багато в чому відповідає заходам з 11-го пакета санкцій ЄС", - ідеться в пресрелізі зовнішньополітичного відомства.
Уточнюється, що нові санкції передбачають, зокрема, додаткові заборони на транзит через РФ товарів, які можуть сприяти розвитку російського оборонного сектору та збільшенню технологічного потенціалу Росії, а також товарів, які можна використовувати в авіакосмічній промисловості.
Крім того, у рамках цього пакета санкцій Осло забороняє проїзд своєю територією вантажівкам із причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Росії.
Водночас наголошується, що Норвегія запровадила санкції з деякими винятками, а також не вдалася до низки заходів ЄС. Зокрема ЄС у рамках 11-го пакета заборонив заходження до своїх портів танкерів, що здійснюють перевалку із судна на судно нафти РФ, у тих випадках, коли "відповідні органи влади мають підстави вважати, що ці судна причетні до порушення заборони на імпорт до ЄС російської нафти та нафтопродуктів, які доставляють морським шляхом".
У пресрелізі МЗС Норвегії зазначено, що в Осло все ще вивчають, як найкраще реалізувати цю заборону.
Відзначимо, що одинадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії набув чинності 23 червня.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 29 вересня, Норвегія оголосила, що з наступного тижня почне забороняти в'їзд до скандинавської країни легковим автомобілям з російською реєстрацією.
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