Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Норвегії.

"Новий раунд санкцій багато в чому відповідає заходам з 11-го пакета санкцій ЄС", - ідеться в пресрелізі зовнішньополітичного відомства.

Уточнюється, що нові санкції передбачають, зокрема, додаткові заборони на транзит через РФ товарів, які можуть сприяти розвитку російського оборонного сектору та збільшенню технологічного потенціалу Росії, а також товарів, які можна використовувати в авіакосмічній промисловості.

Крім того, у рамках цього пакета санкцій Осло забороняє проїзд своєю територією вантажівкам із причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Росії.

Водночас наголошується, що Норвегія запровадила санкції з деякими винятками, а також не вдалася до низки заходів ЄС. Зокрема ЄС у рамках 11-го пакета заборонив заходження до своїх портів танкерів, що здійснюють перевалку із судна на судно нафти РФ, у тих випадках, коли "відповідні органи влади мають підстави вважати, що ці судна причетні до порушення заборони на імпорт до ЄС російської нафти та нафтопродуктів, які доставляють морським шляхом".

У пресрелізі МЗС Норвегії зазначено, що в Осло все ще вивчають, як найкраще реалізувати цю заборону.

Відзначимо, що одинадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії набув чинності 23 червня.