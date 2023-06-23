Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Естонії у Twitter.

"Сьогодні набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії", - повідомили у відомстві.

Там запевнили, що ЄС і далі продовжуватимуе підвищувати ціну війни для агресора доти, "поки Україна не виграє цю війну і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії".

Що відомо про 11-й пакет санкцій проти РФ

Новий пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

15 червня Bloomberg писав, що ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.