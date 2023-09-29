Норвегія закриває кордон для автівок з російськими номерами

Про це повідомляє Associated press.

У п'ятницю, 29 вересня, Норвегія оголосила, що з наступного тижня почне забороняти в'їзд до скандинавської країни легковим автомобілям з російською реєстрацією.

" Норвегія солідарна з союзниками та однодумцями у протидії жорстокій агресивній війні з боку Росії", - йдеться у заяві міністра закордонних справ Аннікен Хутфельдт.

Заборона означає, що зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не зможуть перетинати кордон з Норвегією. Автобуси та мікроавтобуси з десятьма і більше місцями все ще зможуть перетинати кордон у Сторскогу, єдиному пункті перетину кордону між Норвегією та Росією.

Уряд в Осло заявив, що будуть зроблені винятки для дипломатичних транспортних засобів, для автомобілів, що належать норвезьким громадянам і членам їхніх сімей, які постійно проживають в Росії, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейні похорони.

Норвегія заявила, що її заборона почне діяти в понеділок опівночі.

Що відомо про заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.

13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.

15 вересня Фінляндія анонсувала підтримку санкцій ЄС щодо Росії щодо заборони в’їзду російських легківок. Мета цього кроку - не допустити обходження санкцій.

З 17 вересня 2023 року Польща заборонила перетинати свій кордон автівкам з російськими номерами.