Єврокомісія заборонила росіянам в'їжджати до ЄС на власних автомобілях з особистими смартфонами і ноутбуками, - росЗМІ
В рамках дії санкцій проти Росії Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих в РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки
Про це розповідає російська інформагенція Rbc.ru.
"Не має значення, чи використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перелічені в додатку XXI (у тому числі код 8703, який включає легкові автомобілі та інші транспортні засоби, призначені для перевезення менш ніж десять осіб.), і виробляється і вивозиться з Росії", - йдеться в повідомленні Єврокомісії, на яке посилається видання.
Російське медіа наголошує, що влітку машини росіян, які намагалися потрапити до Німеччини, арештовували на митниці. На початку червня митниця Німеччини підтвердила, що ст. 3i Регламенту 833/2014 визначає ембарго щодо Росії, що забороняє будь-яке переміщення товарів, навіть в особистих, некомерційних цілях.
Російські юристи обуреювались, що ст. 3i забороняє ввезення товарів, які "виробляють суттєві доходи для Росії". Вони назвали це "зловживанням з боку органів виконавчої влади або неправильним трактуванням митного законодавства Німеччини щодо різниці між імпортом і в'їздом в країну на особистому автомобілі".
Rbc.ru додає, що 4 вересня посольство РФ у Німеччині заявило про випадки вилучення німецькою митницею особистих автомобілів у росіян, зареєстрованих в Росії і тимчасово ввезених для особистих цілей або транзиту.
"Аргументи, що в цьому випадку йдеться не про ввезення товарів, призначених для продажу, а про приватну власність, яка використовується в особистих цілях і тимчасово ввозиться на територію ФРН на законних підставах, не беруться до уваги", - зазначило посольство.
- Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.
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