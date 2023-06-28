Про це повідомляє BNS.

Уряд Литви обмежив транзит 57 груп товарів. Йдеться переважно про перевезення мікроелектроніки та напівпровідникових компонентів із затвердженого національного списку контрольованих товарів подвійного призначення.

Зазначається, що після того, як Європейський Союз запровадив санкції та заборонив експорт високотехнологічних, стратегічних товарів до Росії та Білорусі, російська військова промисловість почала використовувати частини повсякденних електронних пристроїв, таких як мікрочипи або напівпровідники. Тож щоб уникнути ймовірного обходу санкцій, Литва наклала заборону на транзит таких товарів через свою територію.

"Литва обмежує щонайменше на один рік переміщення через свою територію деяких товарів подвійного або потенційно подвійного призначення. У нас є докази (...), що ці товари, які прямують із Західної Європи до країн Центральної Азії, можуть бути використані у війні в Україні. Ми не хочемо допустити, щоб наша територія була використана з цією метою, і саме тому ми вводимо такі обмеження", - заявила на засіданні уряду міністерка економік та інновацій Аушріне Армонайте.