Щоб не потрапили в РФ чи Білорусь: Литва на рік заборонила транзит товарів подвійного призначення
Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі
Про це повідомляє BNS.
Уряд Литви обмежив транзит 57 груп товарів. Йдеться переважно про перевезення мікроелектроніки та напівпровідникових компонентів із затвердженого національного списку контрольованих товарів подвійного призначення.
Зазначається, що після того, як Європейський Союз запровадив санкції та заборонив експорт високотехнологічних, стратегічних товарів до Росії та Білорусі, російська військова промисловість почала використовувати частини повсякденних електронних пристроїв, таких як мікрочипи або напівпровідники. Тож щоб уникнути ймовірного обходу санкцій, Литва наклала заборону на транзит таких товарів через свою територію.
"Литва обмежує щонайменше на один рік переміщення через свою територію деяких товарів подвійного або потенційно подвійного призначення. У нас є докази (...), що ці товари, які прямують із Західної Європи до країн Центральної Азії, можуть бути використані у війні в Україні. Ми не хочемо допустити, щоб наша територія була використана з цією метою, і саме тому ми вводимо такі обмеження", - заявила на засіданні уряду міністерка економік та інновацій Аушріне Армонайте.
- 4 квітня уряд Литви ухвалив заборону на купівлю нерухомого майна на своїй території для громадян Росії. Серед причин - ризик для національної безпеки
- 23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.74
Купівля 36.74Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе