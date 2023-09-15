Доєдналась до інших сусідів: Фінляндія забороняє в'їзд російським пасажирським автомобілям
15 вересня Фінляндія анонсує підтримку санкцій ЄС щодо Росії щодо заборони в’їзду російських легківок. Мета цього кроку - не допустити обходження санкцій
Про це інформують Новини Yle.
Країна оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Фінляндія вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ.
"Фінляндія готова прийняти додаткові санкції. Фінляндія підготувала національну політику з цього приводу", - заявила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.
Заборона на ввезення з Росії авто діятиме з сьогоднішньої півночі.
Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.
Що відомо на заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами
Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.
Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.
13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.
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