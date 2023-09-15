Доєдналась до інших сусідів: Фінляндія забороняє в'їзд російським пасажирським автомобілям

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Країна оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Фінляндія вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ.

"Фінляндія готова прийняти додаткові санкції. Фінляндія підготувала національну політику з цього приводу", - заявила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Заборона на ввезення з Росії авто діятиме з сьогоднішньої півночі.

Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.

Що відомо на заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.

13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.