Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Литва конфісковуватиме російські авто, які в’їжджатимуть в країну попри заборону

Литва конфісковуватиме російські авто, які в’їжджатимуть в країну попри заборону

12 вересня, 2023 вiвторок
14:21
Світ російські автомобільні номери

Литва дотримується роз’яснення Єврокомісії та не дозволяє в’їзду автівок з російською реєстрацією, якщо вони не їдуть до Калінінграда. Тих, хто порушує це правило, чекає вилучення їхніх машин

Про це інформує LRT.

"На цей час громадяни Росії можуть перетнути кордон тільки в тому випадку, якщо вони мають на це право, або автобусом, або пішки", - заявила віцеміністерка закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

Лише ті росіяни, хто їде до Калінінграда, можуть користуватися своїми особистими авто. В іншому випадку вони ризикують мати проблеми, якщо спробують потрапити до Литви на машині з російським номером.

"Будь-хто, хто перетинає кордон, будь то громадянин Росії або громадянин ЄС, з номерними знаками, зареєстрованими в Росії, якщо у них немає підтверджувальних документів про транзит до Калінінграда, вони повинні знати, що їх автомобіль буде конфіскований", – пояснює Нелюпшієне.

Раніше Литва не дозволяла в’їзду автомобілів, які були призначені для продажу на митниці. Решта російських машин могли потрапити до країни без проблем.

"Ці вагони не мали товарного статусу. Вони зареєстровані там, а це означає, що вони належать людині, яка зареєстрована і проживає там. Тепер нове пояснення добре підкреслює, що якщо реєстрація в Росії, з російськими номерними знаками, вона не може в'їхати", - роз'яснив представник митниці Роландас Юргайтіс.

Водночас авто з білоруськими номерами не підпадають під заборону.

Повідомляється, з початку 2022 року до Литви прибуло близько 58 тисяч машин з російською реєстрацією. З них лише 51 тисяча повернулася назад. Більшість з них їхали через Литву до Калінінграда.

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

  • Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.
Росія
Єврокомісія
Литва
авто
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
11 вересня, 2023 понедiлок
У ЗСУ розповіли, як виглядають нові позиції на Бахмутському напрямку
російська армія, мобілізація
11 вересня, 2023 понедiлок
У ГУР оцінили ймовірність оголошення публічної мобілізації восени
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
11 вересня, 2023 понедiлок
Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року, - ГУР
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 вересня
15:23
На фото паспорт громадянина України
Кожен десятий опитаний українець хоче залишитись у Польщі, - соціологи з Варшави
15:05
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall передав ЗСУ мобільний польовий госпіталь
15:03
На фото: Освітній Хаб
У Греції запрацював Український освітній хаб
14:56
діти-актори зі Львова
Метрополітен-опера у США замовила виставу про викрадених Росією українських дітей
14:32
винищувачі JAS 39 Gripen
Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen, – ЗМІ
14:14
Завод "Антонов"
"Антонов" буде виробляти безпілотники для української армії
14:13
Олександр Мацієвський
У Тбілісі відкрили пам'ятник воїну Мацієвському, якого розстріляли за слова "Слава Україні"
14:00
Укрзалізниця сполучатиме Херсон з Києвом щоденно. Оновлений маршрут
14:00
OPINION
Євген Дубогриз
Мінфін не вдоволений зміцненням гривні. Чому?
13:40
Київ дощ
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами
13:35
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські військові вмикали на частотах пілотів РФ похоронний марш в перші дні повномасштабної війни, - управління РЕБ
13:34
Аварійні посадки літаків у полях РФ частішатимуть, - Центр стратегічних комунікацій
13:31
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
"Контролюють понад рік": у ВМС розповіли подробиці повернення "вишок Бойка"
13:30
Окупанти
Російські окупанти стягують резерви із глибини РФ: бояться прориву оборони ЗСУ
13:23
зарплата медиків
Платив зарплату неіснуючим працівникам: у Києві директору пологового будинку повідомлено про підозру у розтраті 4,5 млн грн
13:21
ракета
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району
13:21
вибори
Спротив: населення тимчасово окупованої Запорізької області проігнорувало "вибори"
13:16
У Житомирі жінка копала картоплю і знайшла арсенал зброї з Другої світової війни
У Житомирі жінка знайшла арсенал зброї з Другої світової війни, коли копала картоплю на городі
13:10
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок прагне посилити трансатлантичний альянс з США через виклики Китаю
13:06
Агентство відновлення створило інтерактивну мапу публічних закупівель на відновлення: що будуть відбудовувати першочергово
13:04
Денис Шмигаль
Федерація роботодавців закликає Шмигаля змінити постанову, якою прибуток оборонних підприємств вважається збитком державі
13:01
ухилянти на кордоні
Допомагав ухилянтам втікати з країни під виглядом "церковних місіонерів": СБУ затримала ексдиякона УПЦ (МП)
12:56
Учні
У Токіо скасовують гендерні квоти для вступу до державних шкіл
12:52
Україна Євросоюз
Вступ до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо спірного мовного питання
12:45
вибори днр
Росія створила такі умови "виборів", що можна написати будь-які цифри й результати явки, - представниця президента України в АР Крим
12:41
ПАРЄ
"Де-факто диктатура": у ПАРЄ висловили стурбованість можливістю Путіна бути президентом безстроково
12:39
Ексклюзив
москва, кремль
В Українському інституті майбутнього розповіли, кого росіяни вважають найбільш вірогідним наступником Путіна
12:36
вантажівки
У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд вантажівок в години пік
12:35
Школа
Міська рада Чернігова не заборонятиме дітям без щеплень відвідувати освітні заклади
12:33
Наслідки російського обстрілу
Росіяни вдарили по Красногорівці та Авдіївці: 2 людини загинули, ще 3 поранені
12:25
нафта нафтопровід
Німеччина продовжує імпортувати російську нафту через Індію
12:19
Посол Ізраїлю прибув з візитом до Дніпра: обговорили відновлення зруйнованих районів області
12:15
Apple представить новий iPhone 15: де і коли дивитися презентацію
12:11
путін
Путін заявив, що у РФ 270 тис. людей добровільно підписали військові контракти за останні 6-7 місяців
12:08
Володимир Зеленський
Говорили лише про фронт: президент зібрав військовий кабінет
12:04
OPINION
Павло Клімкін
Російські дрони у Румунії: у відповідь - тиша
11:58
кредит
За час війни українські підприємці отримали від банків кредити на суму понад 140 млрд гривень
11:56
паспорт рф
Примусова паспортизація: росіяни шукають тих, хто не отримав паспорт РФ на окупованих територіях Херсонщини
11:44
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина в Дніпрі: повідомлено про підозру супутниці загиблого, яка чинила опір поліцейському
11:39
Можна придбати у Дії: Мінфін випустив нові військові облігації "Євпаторія"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV