Литва конфісковуватиме російські авто, які в’їжджатимуть в країну попри заборону

Про це інформує LRT.

"На цей час громадяни Росії можуть перетнути кордон тільки в тому випадку, якщо вони мають на це право, або автобусом, або пішки", - заявила віцеміністерка закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

Лише ті росіяни, хто їде до Калінінграда, можуть користуватися своїми особистими авто. В іншому випадку вони ризикують мати проблеми, якщо спробують потрапити до Литви на машині з російським номером.

"Будь-хто, хто перетинає кордон, будь то громадянин Росії або громадянин ЄС, з номерними знаками, зареєстрованими в Росії, якщо у них немає підтверджувальних документів про транзит до Калінінграда, вони повинні знати, що їх автомобіль буде конфіскований", – пояснює Нелюпшієне.

Раніше Литва не дозволяла в’їзду автомобілів, які були призначені для продажу на митниці. Решта російських машин могли потрапити до країни без проблем.

"Ці вагони не мали товарного статусу. Вони зареєстровані там, а це означає, що вони належать людині, яка зареєстрована і проживає там. Тепер нове пояснення добре підкреслює, що якщо реєстрація в Росії, з російськими номерними знаками, вона не може в'їхати", - роз'яснив представник митниці Роландас Юргайтіс.

Водночас авто з білоруськими номерами не підпадають під заборону.

Повідомляється, з початку 2022 року до Литви прибуло близько 58 тисяч машин з російською реєстрацією. З них лише 51 тисяча повернулася назад. Більшість з них їхали через Литву до Калінінграда.

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.