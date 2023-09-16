Польща з 17 вересня забороняє вʼїзд на авто з російськими номерами

Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, пише Niezalezna.

"Російські вантажівки вже підпадали під цю заборону. Зараз ми закриваємо це питання. Жоден російський автомобіль до Польщі не заїде", - сказав він.

Міністр наголосив, що заборона стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних автомобілів. Незалежно від того, чи керує автомобілем людина, чи власник автомобіля є громадянином росії, чи громадянином іншої країни.

Він додав, що це ще один елемент санкцій, запроваджених проти Росії та її громадян у зв'язку з війною в Україні, а також через те, що Росія сьогодні становить загрозу міжнародній безпеці.

Що відомо на заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.

13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.

15 вересня Фінляндія анонсувала підтримку санкцій ЄС щодо Росії щодо заборони в’їзду російських легківок. Мета цього кроку - не допустити обходження санкцій.