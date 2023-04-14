Про це пише російське медіа КоммерсантЪ.

"Російсько-норвезьким контактам завдано серйозного удару. Норвегія все більше підтверджує статус ворожої Росії держави. Ці дії не залишаться без реакції з нашого боку, реалізуємо жорстку відповідь", - мовиться в коментарі Марії Захарової.

Також представник МЗС назвала рішення Осло вислати російських дипломатів виявом "навмисного нагнітання ворожості".