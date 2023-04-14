"Норвегія все більше підтверджує статус ворожої держави Росії": у МЗС РФ відреагували на висилку російських дипломатів
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після висилки 15 російських дипломатів з Норвегії країна все більше підтверджує статус ворожої до Росії
Про це пише російське медіа КоммерсантЪ.
"Російсько-норвезьким контактам завдано серйозного удару. Норвегія все більше підтверджує статус ворожої Росії держави. Ці дії не залишаться без реакції з нашого боку, реалізуємо жорстку відповідь", - мовиться в коментарі Марії Захарової.
Також представник МЗС назвала рішення Осло вислати російських дипломатів виявом "навмисного нагнітання ворожості".
- Нагадаємо, 13 квітня міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт ствердила, що Норвегія визнала небажаними особами 15 співробітників посольства РФ в Осло за шпигунську діяльність.
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