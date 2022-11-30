Норвегія за сприяння НАТО передала Україні військові медичні автобуси
Київ попросив міжнародної допомоги через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха. Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги.
Про це повідомила пресслужба Альянсу.
"Пожертвування вартістю три мільйони євро було скоординовано EADRCC через фінансову угоду з Норвегією", - йдеться в повідомленні.
Зазначається що Норвегія передала Україні п’ять військових автобусів швидкої допомоги на прохання Києва про міжнародну допомогу через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на катастрофи (EADRCC).
Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставленню цієї медичної допомоги Міністерству оборони України.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Члени НАТО надають безпрецедентну підтримку, і сьогодні члени Альянсу внесли додаткові зобов’язання до Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Це фінансуватиме термінову нелетальну підтримку, включаючи пальне та медичні засоби", - наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Відомо, що Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха - це головний механізм НАТО з реагування на надзвичайні ситуації в євроатлантичному регіоні. Він працює цілий рік в режимі 24/7. У його роботі беруть участь усі союзники та країни-партнери НАТО.
- 29 листопада очільники МЗС країн НАТО за підсумками зустрічі в Бухаресті заявили, що Альянс допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру й захистити населення від ракетних атак Росії. Очільники МЗС країн НАТО також запевнили, що Альянс продовжуватиме зміцнювати партнерство з Україною в процесі реалізації її євроатлантичних прагнень.
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