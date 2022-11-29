Члени Альянсу допоможуть Україні відновити енергетичну інфраструктуру й захистити населення від ракетних атак, - заява глав МЗС країн НАТО

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Ми зібралися в Бухаресті, поблизу берегів Чорного моря, в той час, коли йде вторгнення Росії в Україну і це загрожує євроатлантичному миру, безпеці. Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових людських послуг. Це вплинуло на глобальні постачання продовольства та поставило під загрозу найуразливіші країни та народи світу. Неприйнятні дії Росії, зокрема гібридна діяльність, енергетичний шантаж і безрозсудна ядерна риторика, підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться в повідомленні.

Очільники МЗС країн НАТО засуджують жорстокість Росії до українців та порушення прав людини, зокрема примусові депортації, катування та "варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які перебувають у вразливому становищі".

"Спираючись на підтримку, надану досі, ми тепер допоможемо Україні зміцнити її стійкість, захистити свій народ і протидіяти дезінформаційним кампаніям і брехні Росії. Члени Альянсу допомагатимуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури та захисті населення від ракетних атак. Ми також залишаємось рішучими у підтримці довгострокових зусиль України на її шляху післявоєнної реконструкції та реформ, щоб Україна могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, зміцнити довгострокову оперативну сумісність та стримати майбутню агресію", - наголосили міністри закордонних справ.

Також в Альянсі запевнили, що винні у воєнних злочинах будуть покарані.

"У тому числі винуваті в сексуальному насильстві, пов'язаному з конфліктом, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також засуджуємо всіх, у тому числі Білорусь, хто активно сприяє веденню агресивної війни Росії проти України та варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які перебувають у вразливому становищі", - додали в заяві.

Очільники МЗС країн НАТО також запевнили, що Альянс продовжуватиме зміцнювати партнерство з Україною в процесі реалізації її євроатлантичних прагнень.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки.

29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі перемоги Росії у війні проти України інші країни стануть більш уразливі, адже авторитарні лідери отримають "право" на застосування грубої сили.

Участь українського міністра закордонних справ в засіданні Комісії Україна – НАТО у Бухаресті блокується Угорщиною з 2017 року, тому про раптову зміну формату не йдеться.

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