Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Як протидіяти? Цю авіабомбу неможливо збити засобами ППО. Можливо змінити за рахунок радіоелектронної боротьби наведення по GPS, тобто збити їх з курсу польоту. Але все одно ця бомба десь впаде і будуть руйнування. Буде добре, якщо це буде якесь поле або ліс, але це може і якийсь населений пункт", - сказав він.

На думку експерта, ефективніше знищувати сам носій.

"Це можна зробити за допомогою відповідних зенітно-ракетних комплексів середнього або великого радіуса дії або авіації з ракетами "повітря - повітря" великого радіуса дії. Якщо використовується ракетне озброєння з радіусом понад 80-100 км - росіяни в таких умовах не будуть ризикувати носіями, які в них на вагу золота. Це або отримання від наших партнерів ракет такої модифікації для ЗРК, або це отримання західної авіації з ракетами, наприклад AIM-120 AMRAAM - вони мають дальність польоту 100+ км", - додав Коваленко.

Він наголосив, що російські літаки бояться навіть наших ЗРК "Бук М1" середнього радіуса дії.

"На ці комплекси після невеликої модернізації можуть встановлюватися ракети RIM-7 Sea Sparrow, які мають значну дальність польоту. Не виключаю, що вони можуть бути контраргументом на російські плануючі бомби саме як загроза для їх носіїв. Час потрапляння на фронт залежить від темпів модернізації ЗРК, де вона буде відбуватися та як буде налагоджена логістика постачань самих ракет", - підсумував експерт.