Про це йдеться на порталі ініціативи "Ноутбуки для України".

"Війна руйнівно вплинула на українську інфраструктуру, і мільйони людей були переміщені, змушуючи працювати, навчатися та спілкуватися в Інтернеті. За оцінками, 200 000 школярів у найбільш постраждалих регіонах зараз навчаються дистанційно", - йдеться в описі ініціативи.

Тому Європейська комісія спільно з Міністерством цифрової трансформації України та DIGITALEUROPE ініціювали збір та доставлення ноутбуків та телефонів у найбільш постраждалі від війни регіони України.

Як зазначається, українська влада визначила ноутбуки як одну з найбільш нагальних потреб на цей час. Близько 70 000 вчителів потребують ноутбуків для продовження викладання, а 5 000 шкіл у постраждалих від війни регіонах потребують цифрових пристроїв, щоб 200 000 школярів могли продовжувати навчання. Такі пристрої також потрібні в інших секторах, зокрема, для медсестер, лікарів та державного управління.

Пожертви можуть включати нові або вживані ноутбуки, смартфони або планшети. Організатори прагнуть розширити ініціативу, включивши до неї інші центри збору по всій Європі.

30 листопада виконавча директорка Світового банку Марі Елка Пангесту заявила, що Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги. За її словами, через проєкти Світового банку та цільові фонди вже виплачено 11,4 млрд.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb