Нова порція фейків з Росії: США виготовляють озброєння для "обстрілів" Донбасу, а обов'язок РФ - "допомогти" мирним жителям
Центр при РНБО опублікував добірку фейків, які у Росії продукували за останню добу
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Дезінформація: посол РФ у США Антонов заявив, що "своїми діями США віддаляють мир… Американські підприємства виготовляють озброєння для нацистських та терористичних формувань, які цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали міст Донбасу",
Ще одна дезінформація зі сторони президента Росії Путіна про начебто обов'язок Російської Федерації – "надати допомогу" Донбасу та його жителям, проти яких "неонацистський" київський режим розгорнув бойові дії після "загарбання влади" 2014 року.
Також представник МЗС РФ Дробінін продукував: "СВО (війна, - ред.) прискорила зміни, які й без того набирали хід на міжнародній арені… формування міцної основи для багатополярного світоустрою, де існуватиме кілька центрів економічного зростання, політичного впливу та прийняття рішень, незалежних від єдиного полюса сили".
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