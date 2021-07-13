Нова пошта почала вакцинацію співробітників
Нова пошта почала вакцинацію співробітників як працівників критичної інфраструктури
Про це повідомила пресслужба Нової пошти.
"В компанії Нова пошта стартувала вакцинація співробітників. Будь-який працівник компанії, незалежно від посади, може отримати щеплення як працівники критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вакцинація відбуватиметься під наглядом власної Епідеміологічної служби компанії у спеціально обладнаних медичних кабінетах в офісах та терміналах Нової пошти.
Так, за інформацією компанії, групові щеплення працівників вже відбулися у Запоріжжі, Полтаві, Сумах, Одесі, Києві, Чернівцях, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому та Кропивницькому.
За словами головного лікаря-епідеміолога Нової пошти Ірини Кобилевської, у компанії працює понад 30 тис. співробітників, переважна частина яких контактує з великою кількістю людей.
"Ми вже більше року вживаємо необхідних заходів, щоб мінімізувати розповсюдження вірусу - використання медичних масок та антисептиків, дезінфекція приміщень, проведення температурного скринінгу та дотримання соціальної дистанції. За допомогою вакцинації ми плануємо посилити захист наших співробітників, щоб вони почувалися в безпеці кожного дня, приходячи на роботу", - цитує пресслужба слова Кобилевської.
Зазначається, що працівники компанії, які вакцинуються групами більше 50 людей, отримують вакцину виробництва Pfizer/BioNTech у приміщеннях Нової пошти.
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