Нова Пошта запустила оновлений Сейф-сервіс у застосунку
23 березня компанія з доставки "Нова Пошта" запустила оновлений Сейф-сервіс у мобільному застосунку
Про це інформує пресслужба.
Відтепер покупцю не потрібно робити передплати на карту продавця, а останній - отримує безплатне зворотне доставлення у разі відмови від товару.
Онлайн-покупка через Сейф-сервіс здійснюється через застосунок Нової Пошти, у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення.
Після оплати в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою. Тільки після огляду, кошти перераховують.
Водночас дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними.
Якщо ж товар не підійшов і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безплатно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.
Для продавців "Сейф-сервіс" безплатний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ.
До кінця травня акційна вартість сервісу становить 20 грн, незалежно від вартості посилки.
- З 28 листопада Нова пошта відкрила відділення ще у двох польських містах, зокрема у Гданську та Вроцлаві.
- З середини березня у Вільнюсі відкриється перше відділення "Нової пошти". У відділенні можна буде відправляти та отримувати посилки вагою до 1 000 кг.
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