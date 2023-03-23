Нова Пошта запустила оновлений Сейф-сервіс у застосунку

Про це інформує пресслужба.

Відтепер покупцю не потрібно робити передплати на карту продавця, а останній - отримує безплатне зворотне доставлення у разі відмови від товару.

Онлайн-покупка через Сейф-сервіс здійснюється через застосунок Нової Пошти, у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення.

Після оплати в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою. Тільки після огляду, кошти перераховують.

Водночас дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними.

Якщо ж товар не підійшов і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безплатно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Для продавців "Сейф-сервіс" безплатний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ.

До кінця травня акційна вартість сервісу становить 20 грн, незалежно від вартості посилки.