Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві
З 28 листопада Нова пошта відкрила відділення ще у двох польських містах, зокрема у Гданську та Вроцлаві
Про це інформує пресслужба Нової пошти.
"Відсьогодні українцям у Гданську та Вроцлаві доступні послуги Нової пошти", - йдеться в повідомленні.
Адреси нових відділень:
- Вроцлав: ul. Trzebnicka 50 / 1A, 50-231, цифрова адреса 1/50
- Гданськ: ul.Rakoczego 30, 80-171, цифрова адреса 1/80
У Польщі Nova Post відкрила вже 10 відділень - у Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, Гданську та Вроцлаві.
"У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами", - додають в пресслужбі.
У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок з України до 30 кг. Сплатити за послуги можна готівкою або карткою. Термін доставки складає від 5 днів.
До кінця цього року пошта планує відкрити ще 7 відділень у Польщі.
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