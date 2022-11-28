Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві

Про це інформує пресслужба Нової пошти.

"Відсьогодні українцям у Гданську та Вроцлаві доступні послуги Нової пошти", - йдеться в повідомленні.

Адреси нових відділень:

Вроцлав: ul. Trzebnicka 50 / 1A, 50-231, цифрова адреса 1/50

Гданськ: ul.Rakoczego 30, 80-171, цифрова адреса 1/80

У Польщі Nova Post відкрила вже 10 відділень - у Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, Гданську та Вроцлаві.

"У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами", - додають в пресслужбі.

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок з України до 30 кг. Сплатити за послуги можна готівкою або карткою. Термін доставки складає від 5 днів.

До кінця цього року пошта планує відкрити ще 7 відділень у Польщі.

Адреси та графік.

На Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклії відкрили відділення Укрпошта та Нова пошта.

Нова пошта знизила ціну на доставлення посилок з України до Польщі у 2,5 разу.

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