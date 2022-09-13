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У звільненій Балаклії відновили роботу поштові служби

13 вересня, 2022 вiвторок
14:09
Суспільство укрпошта

На Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклії відкрили відділення Укрпошта та Нова пошта

Про це повідомили поштові компанії "Укрпошта" та "Нова пошта".

Як йдеться у повідомленні, українські поштові компанії почали активно відновлювати роботу у звільнених містах й селах Харківської області.

"Поштовий батальйон мчить у Балаклію! Ми оперативно відновлюємо роботу у деокупованих населених пунктах і починаємо розвозити пенсії та соціальні виплати. Також запускаємо доставлення найнеобхідніших товарів: ліків, харчів, одягу, будматеріалів, побутової хімії, дитячих товарів тощо", - пише Укрпошта у фейсбуці.

Зазначається, що у Балаклії з 12 вересня працює мобільне відділення Нової пошти на приймання та отримання посилок до 10 кг.

"Відділення знаходиться за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18 та працюватиме щодня з 11 до 16 години.  Сплатити  послуги  з  доставлення на місці можна виключно через мобільний додаток Нової пошти або відправити посилку коштом отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку", - пише Нова пошта.

Також зазначається, що до кінця цього тижня Нова пошта планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі на звільнених територіях області.

  • Раніше повідомлялося, що українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.
  • Українські сили оборони в ході контрнаступу звільнили 2,5 тис. кв. км території Харківської області, яку було окуповано росіянами.

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