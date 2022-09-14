Про це інформують на сайті Нової пошти.

Українці можуть відправляти до Польщі посилки за новими цінами.

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн

до 10 кг – 325 грн замість 900 грн

до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

"За таким тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості. Надіслати можна виключно уживані особисті речі, без цінників і бірок, вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку", – йдеться в повідомленні.

Доставлення займає від 5 робочих днів.

Для цього необхідно принести відкриту посилку у відділення Нової пошти, назвати країну та тип доставки й адресу – у поштомат або кур’єром, назвати дані отримувача у Польщі – ПІБ, польський номер телефону, електронну пошту та сплатити відправлення.

Для пошуку поштомату можна скористатися пошуком у картах, ввести "inpost paczkomaty".

На Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклії відкрили відділення Укрпошта та Нова пошта.

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