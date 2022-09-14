Нова пошта знизила вартість доставки в Польщу
Нова пошта знизила ціну на доставлення посилок з України до Польщі у 2,5 разу
Про це інформують на сайті Нової пошти.
Українці можуть відправляти до Польщі посилки за новими цінами.
- до 2 кг – 250 грн замість 600 грн
- до 10 кг – 325 грн замість 900 грн
- до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.
"За таким тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості. Надіслати можна виключно уживані особисті речі, без цінників і бірок, вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку", – йдеться в повідомленні.
Доставлення займає від 5 робочих днів.
Для цього необхідно принести відкриту посилку у відділення Нової пошти, назвати країну та тип доставки й адресу – у поштомат або кур’єром, назвати дані отримувача у Польщі – ПІБ, польський номер телефону, електронну пошту та сплатити відправлення.
Для пошуку поштомату можна скористатися пошуком у картах, ввести "inpost paczkomaty".
- На Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклії відкрили відділення Укрпошта та Нова пошта.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе