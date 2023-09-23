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Нове російське ІПСО у фейсбуці: звинувачують українську владу у байдужості до долі полонених

23 вересня, 2023 субота
21:03
Суспільство Зеленський в ООН

Росіяни розкручують нову ІПСО на тему байдужості влади України до долі військовополонених та їхніх родин

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

SPRAVDI зафіксували нову ІПСО (інформаційно-психологічну операцію) російського ворога, яку поширюють у фейсбуці.

"Кремлівські фейкороби повернулися до чутливої теми з обміном українських військовополонених, розганяють наратив про «негідне ставлення до родин полонених» з боку української влади. Також російські брехуни нагнітають ситуацію заявами, що "в нас хто до полону потрапив – все одно що загинув". Традиційно пропагандисти хейтять чинну владу України, президента Зеленського, пихатих чиновників і натякають на "заробітки на крові" можновладців. Для більшого ефекту від надмірно експресивного тексту та емоційного тиску на сім'ї бранців, кремлівці вкидають нице "а може, навіть краще б, щоб загинув! А то ходять тут їхні родичі, поважних людей непокоять! Вимагають чогось!", - розповіли у Центрі.

Експерти зазначають, що такі брудні ІПСО заточені винятково на розхитування морально-психологічного стану як цивільного населення, так і захисників України. Російська пропаганда цілеспрямовано працює по емоціях українців і тисне на уразливі групи, аби схилити їх на бік російського агресора і посіяти ненависть до влади через нібито її бездіяльність.

Згідно з наявними даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує фейк через традиційно порожню сторінку під назвою Ohurur online shop – вона видає себе за музиканта або гурт.

"За даними Центру стратегічних комунікацій, фейкову сторінку створено 18 вересня, тоді ж і запущено кампанію. ЦСК звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію", - йдеться у повідомленні.

  • Для розповсюдження фейків та пропаганди РФ клонувала сайти українських медіа "Уніан", "Економічну правду" та "UNN" (Українські національні новини).
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
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