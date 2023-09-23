Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Росія клонує сайти українських медіа для поширення фейків

Росія клонує сайти українських медіа для поширення фейків

23 вересня, 2023 субота
17:05
Технології фейк, фейки

Для розповсюдження фейків та пропаганди РФ клонувала сайти українських медіа "Уніан", "Економічну правду" та "UNN" (Українські національні новини)

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

На клонованих сайтах Росія поширює фейки, зокрема й про те, що Україна продає дітей на нелегальних ринках, а ухилянти ховаються у ВНЗ. 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє про чергову атаку РФ на популярні ресурси України. Російські сайти-клони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.

Некоректна адреса "Уніан": unian.org
Правильна адреса: unian.ua

Фейкова адреса "Економічної правди": spletnik-naroda.com
Коректна адреса: epravda.com.ua

Вигадана адреса UNN: golos-naroda-ua.com
Справжня адреса: unn.com.ua

"Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації", - наголосили у Центрі.

  • Інформація про нібито зміни в трансляції виступу президента України Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН є неправдивою та фейком російських пропагандистів.
  • Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 вересня.
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
пропаганда
Читайте також:
22 вересня, 2023 п'ятниця
Данія визнала, що більше половини наданих Україні танків несправні
22 вересня, 2023 п'ятниця
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі
21 вересня, 2023 четвер
"Транзит українського зерна через Польщу триває": Дуда висловив побоювання щодо польського ринку
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 вересня
18:13
Дмитро Рогозін
Ексголову Роскосмосу Рогозіна призначили окупаційним сенатором РФ від Запорізької області
18:05
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив нарешті свій вибір у війні, - Піонтковський
18:04
Маріуполь
Понад 2,8 тисячі населених пунктів залишаються окупованими від початку повномасштабного вторгнення
17:55
Крим
Верещук закликала українців тимчасово виїхати з Криму
17:33
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Окупанти атакували Херсон та область: є загибла, 2 поранених
17:24
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
У Верховній Раді ще немає 226 голосів за заборону УПЦ (МП), тривають дискусії всередині різних партій, - Стефанчук
17:10
Сергій Наєв
Кордон з Білоруссю: протягом тижня вирито ще 3 км окопів та викладено ще 2 тисячі мін
17:00
OPINION
Віталій Шабунін
Сильна країна не можлива без ефективних державних інституцій
16:56
ЗСУ, артилерія
"Росіяни ненавидять нашу техніку": командир ЗСУ про важкі бої на Бахмутському напрямку
16:46
укритіє
"Це вже реальність". Керівник окупованого Севастополя сказав містянам самим облаштовувати укриття
16:42
Ексклюзив
Війна в Україні ставить китайців у скрутне становище, - американський експерт Фрід
16:31
Ексклюзив
Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ
Військовий експерт пояснив, чому саме по штабу ЧФ РФ було завдано удару
16:19
Кадри з фільму "Буча"
В Україні завершили знімати художній фільм "Буча"
16:06
Оновлено
"Динамо" - "ЛНЗ"
УПЛ: "Динамо" забило 4 голи "ЛНЗ", результати та розклад інших матчів 8-го туру
15:53
Оллі Рен
Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України, - кандидат у президенти Фінляндії
15:30
Огляд
Зоря
"Зоря" - це знову мужики, футзальна збірна програла Польщі, а Магучіх встановила рекорд сезону: головні новини українського спорту за тиждень
15:30
Бізнес, економіка під час війни
НБУ розробив курс фінансової грамотності для громадян: як доєднатись
15:20
Кім Чен Ин та Путін
США, Південна Корея та Японія домовилися жорстко реагувати на будь-які спільні дії РФ і КНДР, які загрожують регіональній безпеці
15:18
Зеленський і Абдель Фаттахом аль-Бурганом
Проросійські бойовики, зерно з України: Зеленський зустрівся з керівником Судану
15:13
Руслан Стефанчук
Стефанчук розповів, які нардепи регулярно не з'являються на засіданнях Верховної Ради
15:11
під час обшуків виявили арсенал
Автомати, набої, гранати, міна та ракета: на Київщині у працівника військкомату під час обшуків виявили цілий арсенал
15:03
США та В'єтнам
Байден готовий забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю, - Reuters
14:27
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки на них "калібрів"
14:18
Дана Ярова
Соловйов та російські пропагандистські телеграм-канали накинулися на українську волонтерку Дану Ярову
14:05
Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)
Ексвагнерівець Медведєв хотів повернутися з Норвегії до Росії, але його затримали на кордоні
14:03
Оновлено
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден сказав Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS, - NBC News
13:53
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Скандальні викриття здійснили концептуальний переворот усередині американської адміністрації, - Піонтковський
13:53
окупанти крим
Росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями
13:50
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштують долар та євро
13:30
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 32 людей
13:15
Гроші у перемогу, Одеса
"Гроші у перемогу!" У Києві до протестувальників під мерією вийшли депутати, в Одесі - не вийшли
13:10
Зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов, - Мінекономіки
13:09
Оновлено
Вибухи у Севастополі
У Криму лунають вибухи: у Севастополі оголосили повітряну тривогу
12:54
Канада
Канада надала уряду Індії докази ймовірної причетності Нью-Делі до вбивства лідера сикхів, - Bloomberg
12:33
Британія росія
Представники Кремля таємно виходять на контакт з Британією, - ЗМІ
12:32
OPINION
Віктор Шлінчак
ATACMS як примус Росії до переговорів
12:32
Наталія Гуменюк
"Таких цілей у нас багато, сюрпризи будуть ще": в ОК "Південь" прокоментували удар по штабу Чорноморського флоту РФ
12:18
Аналітика
блекаут, вимкнення світла
Зима близько: у якому стані наша енергетика та наскільки тривалими можуть бути блекаути
11:28
ЗСУ
Сили оборони прорвали оборону росіян біля Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський
11:27
Електронні сигарети
"Безнікотинові" вейпи з Amazon, містять нікотин - The Guardian
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV