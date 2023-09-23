Росія клонує сайти українських медіа для поширення фейків

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

На клонованих сайтах Росія поширює фейки, зокрема й про те, що Україна продає дітей на нелегальних ринках, а ухилянти ховаються у ВНЗ.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє про чергову атаку РФ на популярні ресурси України. Російські сайти-клони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.

Некоректна адреса "Уніан": unian.org

Правильна адреса: unian.ua

Фейкова адреса "Економічної правди": spletnik-naroda.com

Коректна адреса: epravda.com.ua

Вигадана адреса UNN: golos-naroda-ua.com

Справжня адреса: unn.com.ua

"Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації", - наголосили у Центрі.