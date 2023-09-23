Росія клонує сайти українських медіа для поширення фейків
Для розповсюдження фейків та пропаганди РФ клонувала сайти українських медіа "Уніан", "Економічну правду" та "UNN" (Українські національні новини)
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
На клонованих сайтах Росія поширює фейки, зокрема й про те, що Україна продає дітей на нелегальних ринках, а ухилянти ховаються у ВНЗ.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє про чергову атаку РФ на популярні ресурси України. Російські сайти-клони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.
Некоректна адреса "Уніан": unian.org
Правильна адреса: unian.ua
Фейкова адреса "Економічної правди": spletnik-naroda.com
Коректна адреса: epravda.com.ua
Вигадана адреса UNN: golos-naroda-ua.com
Справжня адреса: unn.com.ua
"Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації", - наголосили у Центрі.
- Інформація про нібито зміни в трансляції виступу президента України Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН є неправдивою та фейком російських пропагандистів.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 вересня.
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