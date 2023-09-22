Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "ЗСУ фокусують зусилля на Чорноморському флоті: вивезення зерна для Києва важливіше за просування на фронті", - пише телеграм-канал "Readovka" коментуючи влучання ракет у штаб Чорноморського флоту ВМС Росії.

Дезінформація: Російський аналітик В. Шуригін у своєму TG-каналі написав: "Демонстративний конфлікт між президентом Польщі Дудою та Зеленським не є випадковим збігом обставин, а давно продуманою стратегією Польщі щодо анексії західних областей України".

Маніпуляція: "У ЗСУ проблема з ремонтом радянської техніки, особливо авіації. Якщо на танки, БМП, артилерію ще достатньо у партнерів запчастин, то на авіапарк майже немає. Уся авіація вийде з ладу протягом року-півтора (можливо швидше), за такого активного використання, як зараз. Ось чому так важливо зараз отримати F-16 та гелікоптери, які також обіцяють у майбутньому", - пише проросійський телеграм-канал "Легитимный".