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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 вересня

22 вересня, 2023 п'ятниця
23:17
Суспільство фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 вересня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: "ЗСУ фокусують зусилля на Чорноморському флоті: вивезення зерна для Києва важливіше за просування на фронті", - пише телеграм-канал "Readovka" коментуючи влучання ракет у штаб Чорноморського флоту ВМС Росії.

Дезінформація: Російський аналітик В. Шуригін у своєму TG-каналі написав: "Демонстративний конфлікт між президентом Польщі Дудою та Зеленським не є випадковим збігом обставин, а давно продуманою стратегією Польщі щодо анексії західних областей України".

Маніпуляція: "У ЗСУ проблема з ремонтом радянської техніки, особливо авіації. Якщо на танки, БМП, артилерію ще достатньо у партнерів запчастин, то на авіапарк майже немає. Уся авіація вийде з ладу протягом року-півтора (можливо швидше), за такого активного використання, як зараз. Ось чому так важливо зараз отримати F-16 та гелікоптери, які також обіцяють у майбутньому", - пише проросійський телеграм-канал "Легитимный".

  • Пропагандистські росЗМІ пишуть, що Сили оборони України, намагаючись прорвати російську оборону, вдаються до тактики "живого розмінування" своїми військовими, що означає нелюдське ставлення командування до своїх солдатів.
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ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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