РФ поширює фейк, що для прориву їхньої оборони ЗСУ використовують тактику "живого розмінування"
Пропагандистські росЗМІ пишуть, що Сили оборони України, намагаючись прорвати російську оборону, вдаються до тактики "живого розмінування" своїми військовими, що означає нелюдське ставлення командування до своїх солдатів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
У Центрі спростовують фейк, запевняючи, що контрнаступ України був сповільнений через заміновані поля, а українські військові хочуть запобігти масовим втратам.
"Немає жодних доказів, які підтверджували б, що Україна застосовує цю тактику і так негуманно ставиться до своїх військовослужбовців", - йдеться у повідомленні з посиланням на аналітиків проєкту EUvsDisinfo.
Такі фейки пояснюються тим, що пропаганда РФ застосовує тактику "віддзеркалення" для відвернення уваги від повідомлень, де російське командування кидає росіян на відчайдушні дії та не шкодує живої сили, наприклад, як це було у Бахмуті, стверджують розслідувачі з "Детектор Медіа".
- Пропагандистські медіа поширюють відео, на якому нібито українські військові відправляють російських полонених підривати собою заміновані поля.
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