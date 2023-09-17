РФ поширює фейк, що для прориву їхньої оборони ЗСУ використовують тактику "живого розмінування"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У Центрі спростовують фейк, запевняючи, що контрнаступ України був сповільнений через заміновані поля, а українські військові хочуть запобігти масовим втратам.

"Немає жодних доказів, які підтверджували б, що Україна застосовує цю тактику і так негуманно ставиться до своїх військовослужбовців", - йдеться у повідомленні з посиланням на аналітиків проєкту EUvsDisinfo.

Такі фейки пояснюються тим, що пропаганда РФ застосовує тактику "віддзеркалення" для відвернення уваги від повідомлень, де російське командування кидає росіян на відчайдушні дії та не шкодує живої сили, наприклад, як це було у Бахмуті, стверджують розслідувачі з "Детектор Медіа".