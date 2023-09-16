Роспропаганда запустила новий фейк: нібито Україна розміновує поля російськими полоненими
Пропагандистські ресурси поширюють відео, на якому нібито українські військові відправляють російських полонених підривати собою заміновані поля
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У ЦПД проаналізували фейкове відео. За версією Центру, ролик містить такі дезінформаційні ознаки: невідома місцевість, відсутність облич, навмисне приховування кадрів стрільби.
На відео у "військових" чорне взуття, коли у ЗСУ на забезпеченні взуття іншого кольору. А на ногах "військових" помітно зелену стрічку, хоча українські військові стрічки на ноги не наносять.
"Всі ці ознаки вказують на те, що це черговий фейк роспропаганди, щоб демонізувати ЗСУ та звинуватити українських військових у недотриманні Женевської конвенції. Україна, на відміну від Росії, дотримується Женевської конвенції щодо військовополонених і діє в рамках міжнародного права, про що неодноразово свідчили міжнародні місії та організації", - наголошує Центр протидії дезінформації.
- Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, нібито Україна готується влаштувати на Рош га-Шана теракт у Дніпрі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе