Роспропаганда запустила новий фейк: нібито Україна розміновує поля російськими полоненими

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД проаналізували фейкове відео. За версією Центру, ролик містить такі дезінформаційні ознаки: невідома місцевість, відсутність облич, навмисне приховування кадрів стрільби.

На відео у "військових" чорне взуття, коли у ЗСУ на забезпеченні взуття іншого кольору. А на ногах "військових" помітно зелену стрічку, хоча українські військові стрічки на ноги не наносять.

"Всі ці ознаки вказують на те, що це черговий фейк роспропаганди, щоб демонізувати ЗСУ та звинуватити українських військових у недотриманні Женевської конвенції. Україна, на відміну від Росії, дотримується Женевської конвенції щодо військовополонених і діє в рамках міжнародного права, про що неодноразово свідчили міжнародні місії та організації", - наголошує Центр протидії дезінформації.