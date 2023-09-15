РФ закидає Україні підготовку теракту на Рош га-Шана в Дніпрі: ЦПД пояснив причину

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда просуває фейк про запланований теракт на свято Рош га-Шана. Нібито Україна планує завдати удар з С-200 по "Менорі" - найбільшому у світі єврейському громадському комплексі.

"Таким чином рашисти намагаються створити собі інфоалібі перед імовірними терактами на території України. Центр протидії дезінформації закликає не ігнорувати сигнали повітряних тривог і дотримуватися всіх правил безпеки", - пише ЦПД.