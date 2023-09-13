Росія готує інформаційне алібі для можливого теракту в Умані, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти просувають фейкову інформацію, що Україна планує влаштувати теракт 15 вересня в Умані, де зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.

За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію у "злочинах проти людяності".

"ЦПД закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації. Поширюючи подібні фейки ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України", - наголошує Центр протидії дезінформації.