Росія готує інформаційне алібі для можливого теракту в Умані, - ЦПД
Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російські пропагандисти просувають фейкову інформацію, що Україна планує влаштувати теракт 15 вересня в Умані, де зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.
За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію у "злочинах проти людяності".
"ЦПД закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації. Поширюючи подібні фейки ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України", - наголошує Центр протидії дезінформації.
- У середу, 13 вересня, стало відомо, що мережею шириться фейкова інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку.
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