Мережею шириться фейк про екстрадицію українців призовного віку з Ірландії

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Українці в Ірландії отримують сповіщення про екстрадицію, оскільки вони підлягають мобілізації в Україні", - саме таку фейкову новину з нібито фотокопією листа від міністерства юстиції Ірландії поширюють мережею.

У мін'юсті Ірландії наголосили, що ніколи не розсилали таких листів громадянам України.

"Усі, хто не впевнений у справжності будь-якої кореспонденції, яку він отримує нібито від Міністерства юстиції, він може зв’язатися з департаментом за телефоном 1800-221227", - заявив представник міністерства.

Водночас на те, що лист підроблений, вказують помилки у тексті, а також невідповідність його вмісту нормам місцевого законодавства, зазначають розслідувачі StopFake.