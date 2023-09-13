Мережею шириться фейк про екстрадицію українців призовного віку з Ірландії
У середу, 13 вересня, стало відомо, що мережею шириться фейкова інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Українці в Ірландії отримують сповіщення про екстрадицію, оскільки вони підлягають мобілізації в Україні", - саме таку фейкову новину з нібито фотокопією листа від міністерства юстиції Ірландії поширюють мережею.
У мін'юсті Ірландії наголосили, що ніколи не розсилали таких листів громадянам України.
"Усі, хто не впевнений у справжності будь-якої кореспонденції, яку він отримує нібито від Міністерства юстиції, він може зв’язатися з департаментом за телефоном 1800-221227", - заявив представник міністерства.
Водночас на те, що лист підроблений, вказують помилки у тексті, а також невідповідність його вмісту нормам місцевого законодавства, зазначають розслідувачі StopFake.
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