В іспаномовному Telegram шириться пропаганда, що РФ не перемогла Україну, бо Путін "не хоче вбивати християн"
В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій з посиланням на фахівців проєкту EUvsDisInfo.
Вони спростовують цей фейк, нагадуючи, що про злочини російської армії знає увесь світ, а деокупація кожного населеного пункту демонструє світові жорстокість окупантів і жахливі історії про вбивства, ґвалтування та катування українців росіянами.
Центр стратегічних комунікацій наголошує, що невдачі армії РФ є результатом роботи ЗСУ, а не "доброї волі" Путіна.
"Те, що росіяни не перемагають у війні, – не "жест доброї волі" кремлівського диктатора, а результат професійної роботи ЗСУ та опору українців, а також системних проблем у збройних силах РФ", - йдеться у повідомленні.
- Раніше російська пропаганда розповсюдила фейковий ролик нібито від мобільного оператора Київстар.
- Крім того, РФ поширює фейк про те, що Україна нібито перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.
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