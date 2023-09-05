В іспаномовному Telegram шириться пропаганда, що РФ не перемогла Україну, бо Путін "не хоче вбивати християн"

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій з посиланням на фахівців проєкту EUvsDisInfo.

Вони спростовують цей фейк, нагадуючи, що про злочини російської армії знає увесь світ, а деокупація кожного населеного пункту демонструє світові жорстокість окупантів і жахливі історії про вбивства, ґвалтування та катування українців росіянами.

Центр стратегічних комунікацій наголошує, що невдачі армії РФ є результатом роботи ЗСУ, а не "доброї волі" Путіна.

"Те, що росіяни не перемагають у війні, – не "жест доброї волі" кремлівського диктатора, а результат професійної роботи ЗСУ та опору українців, а також системних проблем у збройних силах РФ", - йдеться у повідомленні.