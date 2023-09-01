Росія запустила новий фейк про торгівлю дітьми в Україні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють скриншот з нібито статтею від медіа УНІАН, де йдеться, що Україна перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.

"Насправді такої статті не існує. Це можна легко перевірити, ввівши у пошуку дану назву. Також, у фейковому скриншоті ru-пропагандисти використовують домен org, в той час, як українське медіа використовує домен ua. Для більшої правдоподібності своєї брехні ворожа пропаганда спеціально створює сторінки українських медіа та поширює свої фейки", - йдеться у повідомленні ЦПД.

У Центрі наголосили, що це ворожа інформаційна кампанія про чорну трансплантологію, аби дискредитувати Україну.