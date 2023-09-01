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Головна Суспільство Росія запустила новий фейк про торгівлю дітьми в Україні

Росія запустила новий фейк про торгівлю дітьми в Україні

1 вересня, 2023 п'ятниця
16:19
Суспільство фейкові новини, fake news

Російська пропаганда поширює фейк, що Україна перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють скриншот з нібито статтею від медіа УНІАН, де йдеться, що Україна перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.

"Насправді такої статті не існує. Це можна легко перевірити, ввівши у пошуку дану назву. Також, у фейковому скриншоті ru-пропагандисти використовують домен org, в той час, як українське медіа використовує домен ua.  Для більшої правдоподібності своєї брехні ворожа пропаганда спеціально створює сторінки українських медіа та поширює свої фейки", - йдеться у повідомленні ЦПД.

У Центрі наголосили, що це ворожа інформаційна кампанія про чорну трансплантологію, аби дискредитувати Україну.

  • Російські пропагандисти оприлюднили новий фейк, що серед військових львівської тероборони нібито шириться епідемія лептоспірозу.
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
торгівля людьми
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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