Пропаганда РФ сфабрикувала фейковий ролик про загибель 400 українських військових

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"400 тисяч героїв вже ніколи не дадуть відповіді на дзвінок", - йдеться у відео.

Ворожа пропаганда говорить, що зараз цей ролик нібито вилучений, оскільки Київ "ретельно намагається приховати правду".

"Інформація, що Київстар закликає відправляти SMS-повідомлення на номери загиблих воїнів, є неправдивою, сфабрикованою та, очевидно, спрямованою на навмисне спричинення страждань родичам загиблих та спричинення громадського резонансу. Ми звертаємось до всіх із закликом не поширювати зазначену фейкову інформацію. Київстар подає відповідну заяву до правоохоронних органів для виявлення, хто стоїть за цією аморальною кампанією та притягти винних до справедливої відповідальності", – йдеться в заяві мобільного оператора Київстар, який спростовує цей фейк.

Центр стратегічних комунікацій нагадує, що деякі світові медіа продовжують "рахувати" і маніпулювати на тему втрат ЗСУ. Нещодавно The New York Times заявила, що загальна кількість вбитих та поранених військових після початку повномасштабного вторгнення Росії склала майже півмільйона людей. З них – українські втрати – становлять, нібито, близько 70 тисяч убитих і 100-120 тисяч поранених.

На що секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю Welt заявив: "Наша армія була зовсім не така велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч солдатів. Незрозуміло, чому журналісти розповсюджують таку дезінформацію про наші втрати", – додав Данілов.