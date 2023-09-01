Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив, що "розміщення об'єктів з виробництва озброєння в Україні не сприятиме врегулюванню конфлікту".

Дезінформація: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив, що "Саудівська Аравія повідомила Росії, що зустріч у Джідді щодо України планувалася для донесення безперспективності дискусій без участі РФ".

Маніпуляція: "Зернова угода була зупинена не з вини Росії, її можна продовжити, якщо виконати всі обіцянки РФ", - заявив міністр оборони Росії С. Шойгу.