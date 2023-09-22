Телемарафон спростував фейк щодо трансляції виступу Зеленського на Генасамблеї ООН
Інформація про нібито зміни в трансляції виступу президента України Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН є неправдивою та фейком російських пропагандистів
Про це інформує директорка зі стратегічного маркетингу в "1+1" Ольга Захарова.
"21 вересня російські та проросійські джерела почали поширювати неправдиві повідомлення про монтаж у трансляції виступу Володимира Зеленського в ООН. Команда марафону "Єдині новини" повідомляє, що ця інформація є неправдивою та закликає журналістську спільноту та авторів цифрового контенту до протидії російському фейку", - йдеться у заяві.
Цю інформацію поширюють підконтрольні кремлю ЗМІ з посиланням на "блогера" Анатолія Шарія, який і опублікував перемонтоване відео у своєму Telegram-каналі. Також фейк підтримали і деякі українські та європейські джерела.
"Підтвердженням фейку є невідповідність візуальних маркувань. Канали марафону використовують додаткові графічні елементи - геотитр, плашку, рухомий рядок, які відсутні у фейковому відео. Крім цього, в прямому етері марафону трансляція виступу Президента дублювалася іншим диктором, що також легко перевірити. У фейковому відео було використано фрагмент промови Президента з українським дубляжем з відео, яке розміщено на YouTube-каналі ТСН, проте у вказаному фрагменті відео не містить жодних інших кадрів з зали, окрім промови Президента за трибуною. Звертаємо увагу, що в оригінальному відео немає графічного маркування 1+1 Марафон, яке додано до фейкового ролика його авторами", - пише Захарова.
Як зазначається, не вперше ворог використовує брендинг популярних українських телеканалів чи марафону для дезінформації.
- Також 21 вересня Еспресо писало, що ворог поширив фейк про нібито внесення президента Польщі в базу українського "Миротворця" через зернове ембарго.
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