Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

На звітно-виборній конференції ФБУ за Івана Крулька проголосували 58 делегатів, його конкурент - чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний - отримав 31 голос.

41-річний Крулько є народним депутатом від "Батьківщини" та обіймає посаду першого заступника голови комітету ВР з питань бюджету.

На посаді президента ФБУ Іван Крулько змінив Володимира Бринзака, який займав цей пост з 1998 року.

11 квітня Володимир Бринзак оголосив, що залишає пост президента Федерації біатлону України після 24 років на посаді.

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