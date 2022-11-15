Новим президентом Федерації біатлону України став нардеп від "Батьківщини"
Народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько змінив Володимира Бринзака на посаді президента Федерації біатлону України
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
На звітно-виборній конференції ФБУ за Івана Крулька проголосували 58 делегатів, його конкурент - чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний - отримав 31 голос.
41-річний Крулько є народним депутатом від "Батьківщини" та обіймає посаду першого заступника голови комітету ВР з питань бюджету.
На посаді президента ФБУ Іван Крулько змінив Володимира Бринзака, який займав цей пост з 1998 року.
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11 квітня Володимир Бринзак оголосив, що залишає пост президента Федерації біатлону України після 24 років на посаді.
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