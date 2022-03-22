Новий епізод мультсеріалу "Масяня", який засуджує агресію Росії в Україні, за день набрав понад пів мільйона переглядів

"Смутні та похмурі часи настали. Гумор іде у підпілля. Я в курсі що в коменти набіжать рашисти і я не встигну їх вичищати, - так що ви там обережніше... Таке моє розуміння того, що відбувається", - написав у анотації до відео його автор Олег Куваєв.

Епізод закінчується хепі-ендом: Масяня проникає у бункер Путіна, залишає йому самурайський меч і він чинить самогубство, після чого війна припиняється.

У кінці відео головна героїня зображена з українським прапором та звучить перероблена версія українського "Щедрика" Миколи Леонтовича.

Довідка: "Масяня" – серія російськомовних мультфільмів, створена художником Олегом Куваєвим про пригоди кумедних персонажів: Масяні, Хрюнделя і Лохматого. Мультик почав виходити у 2001 році, дуже швидко набув популярності та став культовим явищем, а фрази героїв розбирають на цитати.

160 серія мультика вийшла вчора, 21 березня, і наразі набрала вже понад 0,5 млн переглядів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb