Новий епізод мультсеріалу "Масяня", який засуджує агресію Росії в Україні, за день набрав понад пів мільйона переглядів
У мультсеріалі "Масяня" з'явився новий епізод. Ролик закінчується самогубством Володимира Путіна.
"Смутні та похмурі часи настали. Гумор іде у підпілля. Я в курсі що в коменти набіжать рашисти і я не встигну їх вичищати, - так що ви там обережніше... Таке моє розуміння того, що відбувається", - написав у анотації до відео його автор Олег Куваєв.
Епізод закінчується хепі-ендом: Масяня проникає у бункер Путіна, залишає йому самурайський меч і він чинить самогубство, після чого війна припиняється.
У кінці відео головна героїня зображена з українським прапором та звучить перероблена версія українського "Щедрика" Миколи Леонтовича.
Довідка: "Масяня" – серія російськомовних мультфільмів, створена художником Олегом Куваєвим про пригоди кумедних персонажів: Масяні, Хрюнделя і Лохматого. Мультик почав виходити у 2001 році, дуже швидко набув популярності та став культовим явищем, а фрази героїв розбирають на цитати.
160 серія мультика вийшла вчора, 21 березня, і наразі набрала вже понад 0,5 млн переглядів.
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