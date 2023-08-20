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Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну

20 серпня, 2023 неділя
10:27
Світ Франція

У суботу, 19 серпня, до України прибув новий посол Франції Гаель Вейсьєр. Він заявив про початок своєї місії й назвав її "делікатною"

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Починається моя місія призначеного посла в Україні. Усвідомлюю наданий мені шанс виконувати цю делікатну місію у країні, яка протистоїть російській агресії таким чином, що це викликає повагу, та велику відповідальність, що її супроводжує", - написав Вейсьєр.

Водночас колишній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен побажав своєму наступникові успіху під час роботи впродовж своєї каденції.

"Дорогий Гаель Вейсьєр, щиро бажаю успіху у виконанні твоєї шляхетної, захопливо\ та вкрай важливої місії на чолі посольства Франції в Україні. Естафетну паличку солідарності та дружби Франції й України передано, і відтепер вона перебуває у твоїх надійних руках", - зазначив він.

  • У квітні 2022 року посольство Франції в Україні після семи тижнів у Львові відновило роботу в столиці.
  • 2 липня 20233 року посол Франції в Україні Етьєн де Понсен оголосив про завершення своєї дипломатичної місії цього літа.
Україна
політика
Франція
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