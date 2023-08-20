Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Починається моя місія призначеного посла в Україні. Усвідомлюю наданий мені шанс виконувати цю делікатну місію у країні, яка протистоїть російській агресії таким чином, що це викликає повагу, та велику відповідальність, що її супроводжує", - написав Вейсьєр.

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) August 19, 2023

Водночас колишній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен побажав своєму наступникові успіху під час роботи впродовж своєї каденції.

"Дорогий Гаель Вейсьєр, щиро бажаю успіху у виконанні твоєї шляхетної, захопливо\ та вкрай важливої місії на чолі посольства Франції в Україні. Естафетну паличку солідарності та дружби Франції й України передано, і відтепер вона перебуває у твоїх надійних руках", - зазначив він.