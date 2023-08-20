Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну
У суботу, 19 серпня, до України прибув новий посол Франції Гаель Вейсьєр. Він заявив про початок своєї місії й назвав її "делікатною"
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Починається моя місія призначеного посла в Україні. Усвідомлюю наданий мені шанс виконувати цю делікатну місію у країні, яка протистоїть російській агресії таким чином, що це викликає повагу, та велику відповідальність, що її супроводжує", - написав Вейсьєр.
Водночас колишній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен побажав своєму наступникові успіху під час роботи впродовж своєї каденції.
"Дорогий Гаель Вейсьєр, щиро бажаю успіху у виконанні твоєї шляхетної, захопливо\ та вкрай важливої місії на чолі посольства Франції в Україні. Естафетну паличку солідарності та дружби Франції й України передано, і відтепер вона перебуває у твоїх надійних руках", - зазначив він.
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