Посольство Франції відновило роботу в Києві

Про це повідомляє BFMTV

Над будівлею посольства в Києві 15 квітня знову підняли прапори Франції та ЄС.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен підкреслив, що дипломати повернулися до столиці, аби бути якомога ближче до української влади та надавати їй підтримку.

"Київ не був завойований, витримав агресію і ми хочемо бути ближчими до влади, щоб надавати підтримку і висловити солідарність", - сказав де Понсен.

14 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Франція найближчим часом поверне свого посла зі Львова до Києва.

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