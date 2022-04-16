Посольство Франції відновило роботу в Києві
Посольство Франції в Україні після семи тижнів у Львові відновило роботу в столиці
Про це повідомляє BFMTV
Над будівлею посольства в Києві 15 квітня знову підняли прапори Франції та ЄС.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен підкреслив, що дипломати повернулися до столиці, аби бути якомога ближче до української влади та надавати їй підтримку.
"Київ не був завойований, витримав агресію і ми хочемо бути ближчими до влади, щоб надавати підтримку і висловити солідарність", - сказав де Понсен.
- 14 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Франція найближчим часом поверне свого посла зі Львова до Києва.
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